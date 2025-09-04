«Понимаем, что о нас не забыли». В Казани начался финал Кубка Раиса РТ для ветеранов СВО

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани сегодня стартовал финальный этап Спортивного Кубка Раиса Республики Татарстан среди участников и ветеранов Специальной военной операции и завершится завтра торжественной церемонией закрытия.

В течение июля и августа в районах республики проходили этапы турнира по разным видам спорта. С середины минувшего лета в нескольких регионах Республики Татарстан – в Альметьевске, Богатых Сабах, Нижнекамске и Казани – прошли соревнования по плаванию, настольному теннису, нардам и армрестлингу.

Соревнования проходят впервые по инициативе фонда «Защитники Отечества», при содействии Министерства спорта и туризма республики Татарстан, а также при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова.

Руководитель филиала государственного фонда «Защитники Отечества» РТ Гузель Удачина, считает, что через занятия спортом участникам и ветеранам боевых действий проще заново социализироваться в мирной жизни. В беседе с «Татар-информом» она отметила, что спорт оказывает положительное влияние и на ментальное состояние вернувшихся участников СВО.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наши бойцы возвращаются с достаточно серьезными ранениями и в непростом моральном состоянии. Конечно, им нужна помощь в вопросах психологической и медицинской реабилитации, а также трудоустройства… Этот процесс очень непростой», – сказала Удачина.

Отметим, у каждого бойца есть свой персональный координатор. Привлечение участников и ветеранов СВО к соревнованиям происходит через фонд «Защитники Отечества».

В Казани основной локацией для проведения Кубка Раиса стал учебно-лабораторный комплекс Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Здесь пройдут турниры по нардам, армрестлингу, настольному теннису и волейболу. Соревнования по одной из самых популярных среди участников дисциплин – по пулевой стрельбе – пройдут в стрелковом центре «Динамо».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Замминистра спорта РТ Ильдар Садриев видит развитие Спортивного Кубка Раиса через привлечение участников с ограниченными возможностями к паралимпийским видам спорта.

«Мы знакомим участников с различными спортивными дисциплинами, для того чтобы они в дальнейшем захотели заняться профессиональным спортом и включились в паралимпийские движения», – заявил Садриев.

Турнир планируют проводить ежегодно, тем более что в Татарстане достаточно муниципальных объектов, готовых предоставить свои площадки для тренировок и соревнований.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Данные соревнования дают понимание ребятам, которые вернулись с войны, что о них не забыли. Это отвлекает от тяжелых мыслей. Мне вначале было тяжело, но я взял себя в руки и адаптировался к нормальной жизни. Сейчас я открыл свое дело. Параллельно занимаюсь гуманитарной помощью для ребят, которые находятся на СВО. В последнее время увлекся общественной деятельностью», – рассказывает Марсель Гиниатулин, участник батальона «Ахмат» (2022–2023 гг.) в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

На Кубке Раиса Марсель принимает участие в трех дисциплинах: нардах, плавании и пулевой стрельбе. Марсель записал на соревнования нескольких своих товарищей без их ведома. Так они оказались на финальном этапе соревнований в Казани.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Другой участник соревнований, Рустам Нагуманов (97-й мотострелковый полк, 2022–2024 г.), помимо того, что является координатором фонда «Защитники Отечества», сам активно принимает участие в Кубке Раиса.

«Я был на всех этапах соревнований: по нардам, настольному теннису, армрестлингу. Сегодня буду играть в волейбол. Данные соревнования необходимы. Мы встречаемся друг с другом, знакомимся, обмениваемся контактами и находим новых друзей. Здесь участники боевых действий со всей республики. Я вижу ребят из других воинских частей, с которыми пересекались ранее и помогали друг другу.

Для ребят с ограниченными возможностями здоровья это возможность почувствовать себя полным сил и новых возможностей», – считает Нагуманов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани в рамках финальных соревнований Кубка Раиса примут участие около 200 спортсменов-ветеранов СВО из 35 муниципальных образований республики. Всего в рамках мультиспортивного турнира в разных районах было зарегистрировано свыше 300 участников.

В финале Кубка Раиса представлено восемь дисциплин: волейбол, волейбол сидя (для ветеранов с инвалидностью), мини-футбол, армрестлинг, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание, нарды.

Соревнования проходят на базе УЛК в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма, а также на территории бассейна «Буревестник», Фиджитал-центра и спортивного комплекса «Динамо» в поселке Мирный.

Финальный этап Кубка Раиса проходит с 4 по 5 сентября 2025 года. А завтра торжественную церемонию закрытия и награждения победителей посетят Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.