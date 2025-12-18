В Казани проходит Первенство мира по борьбе на поясах среди юниоров и юниорок

В столице Татарстана 17 декабря торжественно открыли Первенство мира по борьбе на поясах среди юниоров и юниорок 2005-2007 годов рождения, а также Международный турнир памяти великого татарского ученого и просветителя Шигабутдина Марджани. Об этом сообщает АНО «Спорт Инициатива».

Церемония прошла в спортивном комплексе «Тулпар». В мероприятии приняли участие более 200 спортсменов из 20 стран, включая Алжир, Египет, Иран, Китай, Россию, а также страны Средней Азии, Африки и Латинской Америки.

Участников и гостей приветствовали традиционным татарским «Рахим итегез!», а вокальное трио «Болгар кызлары» исполнило проникновенную композицию «Туган як».

Президент Международной федерации борьбы на поясах Хабир Хабибуллин отметил значение соревнований для развития спорта.

«Мы видим, с каким энтузиазмом молодое поколение из разных уголков планеты приехало в Казань. Проведение таких турниров не только укрепляет международные спортивные связи, но и сохраняет наше общее культурное наследие. Уверен, что эти соревнования станут ярким праздником силы, ловкости и настоящего спортивного духа», – сказал он.

С приветствием от принимающей стороны выступил начальник отдела спорта высших достижений Министерства спорта Татарстана Раиф Вафин. Он пожелал участникам «ровных и честных схваток, воли к победе и, конечно же, удачи», отметив, что для республики большая честь принимать турнир такого уровня.

После официального поднятия государственных флагов России и Татарстана соревнования были объявлены открытыми.

С 17 по 19 декабря в «Тулпаре» будут разыграны комплекты наград в 22 весовых категориях среди юниоров и юниорок в вольном и классическом стилях.