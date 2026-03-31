В Казани проходит неделя приемов граждан по вопросам ЖКХ

В Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Республике Татарстан проходит неделя приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщается на сайте партии.

Консультации специалистов и встречи с жителями продлятся до 3 апреля, на данный момент уже рассмотрено более 25 обращений.

Первые тематические приемы провели депутат Государственной Думы Максим Топилин, депутаты Государственного Совета РТ Андрей Егоров, Эмиль Губайдуллин, Ляля Кудерметова, Фанис Нурмухаметов, депутаты Казанской городской Думы Евгения Лодвигова и Андрей Беляков, а также начальник Государственной жилищной инспекции РТ – Главный государственный жилищный инспектор РТ Александр Тыгин.

Наиболее востребованными темами обращений стали вопросы капитального ремонта, оплаты коммунальных услуг, водоснабжения и водоотведения, земельного законодательства, невыплаты заработной платы, а также политического продвижения. Все заявления граждан приняты в работу, часть разъяснений была предоставлена в ходе приемов. В частности, депутат Госсовета РТ Андрей Егоров проконсультировал заявителей по вопросам перерасчета платы за ЖКХ.

В рамках тематической недели также состоялся вебинар «Важные изменения в сфере ЖКХ в 2026 году». Его модератором выступил депутат Госсовета РТ Андрей Егоров. В числе спикеров – председатель Государственного комитета РТ по тарифам Ренат Гайнутдинов, начальник Государственной жилищной инспекции РТ – Главный государственный жилищный инспектор РТ Александр Тыгин, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Мазит Салихов, первый заместитель председателя Комитета ЖКХ города Казани Ринат Закиров и директор ООО УК «БРиОР+К» Каусария Матросова.

Кроме того, прошел вебинар «Социальные аспекты и права граждан в сфере ЖКХ», который провела заместитель председателя комитета Госсовета РТ по социальной политике Ольга Воронова совместно с заместителем министра труда, занятости и социальной защиты РТ Натальей Бутаевой, начальником отдела координации расчетов Министерства строительства РТ Лилией Гилфановой и председателем Союза потребителей РТ Марсом Исмагиловым.

В завершение недели в рамках федерального проекта «Единые» Региональная общественная приемная и РОО «Союз потребителей Республики Татарстан» подписали соглашение о сотрудничестве.

Жители республики могут обратиться за консультацией по телефону 238-10-00, через мессенджер МАХ по номеру 8 (987) 205-00-63 или по электронной почте op@tatarstan.er.ru.