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Религия
15 февраля 2022  12:47
Адель Ахметзянов

В Казани проходит научно-практическая конференция к 165-летию Галимджана Баруди

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В медресе Апанаевской мечети в Казани проходит научно-практическая конференция, приуроченная к 165-летию татарского просветителя, ученого-богослова Галимджана Баруди.
В официальной части конференции «Вклад татарских богословов в сохранение и изучение наследия Пророка саллаллаху галяйхи ва саллям» приняли участие муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, ректор Российского Исламского института Рафик Мухаметшин, президент Ассоциации предпринимателей-мусульман России Айдар Шагимарданов и другие.
Научный форум организован региональной благотворительной общественной организацией «Культурно-просветительский центр „Иман“» и Ассоциацией предпринимателей-мусульман РФ. Конференция проводится в рамках празднования 1100-летия принятия Ислама в Волжской Булгарии. 
В ходе конференции впервые состоялась презентация перевода книги Галимджана Баруди «Аль-китабу аль-аввалю мин аль-арбагынати аль-мутасалсиля» — «Первая книга последовательных сорока хадисов».

#1100-летие принятия ислама #Галимджан Баруди
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