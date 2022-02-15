В Казани проходит научно-практическая конференция к 165-летию Галимджана Баруди

В медресе Апанаевской мечети в Казани проходит научно-практическая конференция, приуроченная к 165-летию татарского просветителя, ученого-богослова Галимджана Баруди.

В официальной части конференции «Вклад татарских богословов в сохранение и изучение наследия Пророка саллаллаху галяйхи ва саллям» приняли участие муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, ректор Российского Исламского института Рафик Мухаметшин, президент Ассоциации предпринимателей-мусульман России Айдар Шагимарданов и другие.

Научный форум организован региональной благотворительной общественной организацией «Культурно-просветительский центр „Иман“» и Ассоциацией предпринимателей-мусульман РФ. Конференция проводится в рамках празднования 1100-летия принятия Ислама в Волжской Булгарии.

В ходе конференции впервые состоялась презентация перевода книги Галимджана Баруди «Аль-китабу аль-аввалю мин аль-арбагынати аль-мутасалсиля» — «Первая книга последовательных сорока хадисов».