В Казани проходит международный турнир по каратэ «Кубок Ак Барс»

Сегодня в столице Татарстана стартовал международный традиционный турнир по каратэ «Кубок Ак Барс», который проходит в Казани с 2021 года.

В этом году в соревнованиях принимают участие более 2000 спортсменов из 16 стран: Азербайджана, Киргизии, Абхазии, Бангладеш, Мали, Гвинеи, Туркменистана, Белоруссии, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Камеруна, Кот-д’Ивуара, Турции и России.

На сегодняшний день турнир зарекомендовал себя как один из лучших в стране по уровню организации и конкуренции. Спортсмены выступят в различных весовых категориях в возрасте от 8 и до 18+ лет.

Накануне соревнований прошел мастер-класс по каратэ от серебряного призера Олимпийских игр и действующего чемпиона мира Эрая Самдана (Турция), а также тренерский и судейский семинар под руководством председателя судейского комитета Федерации каратэ России, рефери международной категории Алексея Сорокина.

«Кубок Ак Барс» проходит в Казани во Дворце единоборств «Ак Барс» с 10 по 12 апреля.