Общество 27 апреля 2026 10:16

В Казани проходит конкурс песен о войне «Солдатлар» к 9 мая

В преддверии Дня Победы организован конкурс песен о войне и военных годах, которые исполняются всей семьей под эгидой Союза Отцов России, сообщили организаторы. Проект встроен в официальный период акции «Песни наших отцов», которая проходит с 18 апреля по 10 мая, и соответствует федеральному курсу на вовлеченное отцовство.

Принять участие в проекте может любой желающий. Для этого необходимо записать в Парке Победы в Казани песню «Солдатлар» – один куплет на татарском языке и один на русском.

Цель проекта – сделать Татарстан федеральным лицом акции «Песни наших отцов» через исполнение «Солдатлар» в Парке Победы и создание сильного клипа.

Общий объем поддержки семейной повестки в рамках нацпроекта «Семья» составляет 17,6 млрд рублей.

