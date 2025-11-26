В Казани проходит кастинг актеров на съемки в сериале об Ильгаме Шакирове

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани продолжается кастинг для сериала «Ильгам», посвященного выдающемуся татарскому певцу Ильгаму Шакирову. Накануне продюсеры, режиссеры и сценаристы отбирали актеров в театре имени Тинчурина.

Сценарист Рустем Галиуллин рассказал, что проект раскроет не только биографию певца, но и события, повлиявшие на становление его личности.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ильгам абый осознавал, с какой миссией он пришел в этот мир. Когда я понял, что фильм не ограничится биографией и будет основан на событиях, которые повлияли на его формирование как личности, я согласился», – сказал Галиуллин. Он также отметил, что диалоги писал совместно с актером и журналистом Ильдаром Кыямовым.

В кастинге принимает участие и Ильхам Хажиев – человек, который был рядом с Шакировым в последние годы его жизни.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По данным пресс-службы ТНВ, организаторы получили более 300 заявок от желающих принять участие в кастинге. Отклики пришли из Татарстана, Башкортостана, Москвы и ряда других регионов.

Сериал создается к 90-летию со дня рождения Ильгама Шакирова. В нем будут показаны годы становления артиста, его детские воспоминания, зарубежные гастроли, первые записи, творческие поиски, а также элементы личной жизни.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Проект реализует кинокомпания «Ватан 21-й век». Режиссеры – Олег Кондрашов и Рамиль Гараев.

Рузиля Мухаметова