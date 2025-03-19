В Казани проходит IX съезд ДУМ РТ, на котором изберут муфтия Татарстана

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ», архив

Сегодня в Казани проходит IX съезд Духовного управления мусульман Республики Татарстан. В его работе примут участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и 1520 имамов республики.

Главной темой съезда станут выборы муфтия и главного казыя Татарстана. Кроме того, будут подведены итоги деятельности ДУМ РТ за последние 4 года.

Важная часть программы — выставка достижений ДУМ РТ. Экспозиция, расположенная в холле выставочного центра, имеет «оригинальную креативную концепцию». В ее основу лег известный хадис: «Цените пять вещей, пока их не заменят другие пять: молодость – пока не наступила старость, здоровье – пока не пришла болезнь, богатство – пока не пришла нужда, свободное время – пока не пришла занятость, жизнь – пока не наступила смерть» (имам ан-Насаи, «Сунан аль-Кубра», 11832).

На выставке также представлен знаковый проект ДУМ РТ — экземпляр рукописного Корана. Реализация проекта торжественно стартовала в 2022 году в рамках 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии, а теперь Коран дописан и готовится к печати.