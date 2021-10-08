В Казани стартовал городской квест Большого детского фестиваля

В Казани впервые организован городской квест «Театральная доставка.БДФквест21» от команды создателей Большого детского фестиваля под руководством Сергея Безрукова. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила куратор проекта Виктория Шиляева.

«Идея создания проекта возникла в период самоизоляции, когда все театры были закрыты. И наша команда придумала такой способ взаимодействия со своим зрителем. Мы решили повторить эту историю, так как она вызвала широкий резонанс у публики. В этот раз мы расширили географию, и Казань стала одним из городов-участников проекта. Дети вместе с родителями решают задачки, а затем записывают творческие видео за которые получают подарки и ценные призы», — рассказала представитель проекта.

Городской квест «Театральная доставка.БДФквест21» в Казани — это два маршрута, которые сформированы в Кировском и Авиастроительном районах. Рекомендуемый возраст для прохождения маршрутов — 6+ и 12+.

Юным исследователям предстоит искать на улицах города серию плакатов с заданием и проявить творческий подход для того, чтобы эти задания выполнить. Сами задания — это видеоизображения, которые считываются гаджетом (смартфоном или планшетом) при помощи программы распознавания QR-кода.

Героями коротких видеозаданий стали более 20 актеров российских театров.

Участники городской игры снимают видео на заданную тему и выкладывают его в социальную сеть с хештегом #БДФквест2021. Лучшие работы поощряются подарками.

Главный приз — поездка в Москву с экскурсией по столице и посещением Московского губернского театра.

Стать частью проекта можно пройдя бесплатную регистрацию на сайте.

Квест будет доступен для горожан до 25 октября.