В Казани проходит Финал Международного чемпионата BRICS FutureSkills&TechChallenge 2024

С 22 по 27 сентября в Казани на базе Международного центра компетенций – Казанского техникума информационных технологий и связи проходят международные соревнования. Их участниками стали 500 специалистов из 16 стран (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Марокко, Вьетнам, Колумбия, Филиппины, Сальвадор).

Ребята соревнуются по высокотехнологичным и перспективным направлениям: «Новые и перспективные рынки», «Цифровая экономика», «Новые производства».

За звание лучших соревнуются 9 ребят из Татарстана в компетенциях: автоматизация бизнес-процессов организаций, веб-технологии, графический дизайн, мобильная робототехника, разработка мобильных приложений, технологии искусственного интеллекта в комплексных беспилотных системах, летающая робототехника, эксплуатация беспилотных авиационных систем.

BRICS FutureSkills&TechChallenge – ежегодный чемпионат, инициатива стран БРИКС, зародившаяся в Казани в 2019 году. В 2024 году Россия, как председатель БРИКС, принимает чемпионат.

Чемпионат является коммуникационной и экспертной площадкой для демонстрации передовых цифровых и технологических решений, цифровых компетенций, обмена опытом в сфере цифровой трансформации и запуска совместных образовательных программ для цифровой экономики в странах БРИКС+.

Одной из основных и самых зрелищных площадок станет Международный Хакатон БАС. Это будет Международная практическая мастерская, направленная на сбор лучших практик деятельности специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем. По результатам выполнения отраслевых задач будут сформированы требования к специалистам мирового уровня.

Цель Чемпионата – содействие технологической кооперации и создание кооперационных проектов и продуктов стран БРИКС, содействие в реализации образовательных обменов, развитие взаимодействия образовательных организаций, подготовка кадров для совместных научных исследований не только в области БАС, но и в таких областях, как: создание цифровых моделей производств, предложений автоматизации бизнес-процессов на платформе 1С и др.

Организаторы чемпионата: Деловой совет БРИКС. Международная платформа развития навыков и профессий https://inpdp.org, Агентство развития профессий и навыков https://worldskills.ru/, государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Международный центр компетенций – Казанский техникум информационных технологий и связи» https://mck-ktits.ru/. Чемпионат проводится при поддержке автономной некоммерческой организации «Центр развития профессиональных компетенций» https://proskills.tatar.