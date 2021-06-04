В Казани открылся фестиваль «Театр горожан»

Фонд «Живой Город» и театральная площадка «Мон» запустили в Казани фестиваль «Театр горожан». Об этом ИА «Татар-информ» сообщила PR-директор фонда «Живой город» Зоя Рутер.

«В течение года мы проводили усиленную работу над развитием театра горожан — направления, в котором непрофессиональные актеры (горожане) становятся участниками профессиональных постановок. Нам удалось выпустить несколько премьер, и этим фестивалем мы бы хотели подвести промежуточные итоги проделанной работы», — рассказала Рутер.

По словам PR-директор фонда, в рамках театральной лаборатории «Город арт-подготовка» на данный момент проходит работа над эскизными проектами с таксистами, учителями города, жителями Иннополиса, а также с участницами мастер-классов проекта «Невидимые». Также в эти дни проходит спецпроект на Набережной озера Кабан. В ней организаторы собирают команду, которой интересно попробовать себя в создании спектакля в формате театра участия. Результаты работ будут представлены 12 и 13 июня

С 14 по 19 мая на театральной площадке «Мон» пройдут показы спектаклей с непосредственным участием зрителей, премьеры которых были представлены публике в этом сезоне.

14 июня гости проекта «откроют татарскость» в себе в постановке «Чын татар», а 15 числа составят собственный словарь важных слов в проекте «Умаление мира».

16 июня в спектакле «Децентрализация» зрители попытаются создать свою идеальную Казань, а 17 июня в постановке «Плюс-минус спектакль» узнают, как жить с инвалидностью в небольшом российском городе.

В рамках фестиваля 18 июня пройдет завершающий ридинг проекта «Авазлар» — медленных чтений частных дневников татар начала XX века, написанных латиницей и арабицей, а 19 июня можно будет насладиться поэмой средневекового татарского поэта Кул Гали «Кыйссаи Йосыф».