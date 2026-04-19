Общество 19 апреля 2026 10:09

В Казани проходит фестиваль иностранных языков «ТелФест»

В Казани 18–19 апреля на площадке Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ проходит IV фестиваль иностранных языков «ТелФест».

В первый день состоялся финал всероссийской интеллектуальной игры-конкурса «Территория языка» для школьников 7–11 классов, прошедших отбор. Участники соревновались в пяти турах, а также приняли участие в экскурсиях по институту и городу. Победителей конкурса наградили по итогам испытаний.

Сегодняшняя программа фестиваля посвящена интерактивным мероприятиям для широкой аудитории. Для гостей всех возрастов организованы мастер-классы от носителей языка и преподавателей, выступления спикеров, творческие и кулинарные занятия, языковые игры и квесты.

Также участники могут посетить тематические зоны, посвященные странам Азии, Арабского Востока и Европы, где предусмотрено живое общение и культурные активности.

Дуэт Рамазановых: «Работать на эстраде становится все труднее. Остаются самые сильные»

18 апреля 2026
«Нам нравится русский язык»: в Татарстане написали «Тотальный диктант» о бабушке Пушкина

18 апреля 2026
