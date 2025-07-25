В Казани проходит День вьетнамской культуры

Сегодня в казанском культурном центре «Московский» проходит День вьетнамской культуры, посвященный 75-летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Российской Федерацией (тогда СССР).

Торжественное событие открылось фотовыставкой «Вьетнам – Неиссякаемая красота», которая знакомит гостей с достопримечательностями, традициями, культурой и красотой жизни в разных частях страны.

Кроме того, организовано культурное пространство с национальными танцами, играми, мастер-классами и угощениями традиционной вьетнамской кухни.

Позднее началась концерт Вокально-инструментального ансамбля Академии Национальной музыки Вьетнама. Программа «Симфония вьетнамско-российской дружбы» включает более десяти тщательно подготовленных номеров, выстроенных в единую структуру с музыкальными, поэтическими и танцевальными фрагментами.

Речь идет о танцевальных и вокальных номерах с песнями на вьетнамском и русском языках, о показе традиционных вьетнамских платьев аозай, а также о представлении вьетнамского народного искусства, такого как сам, тьео (его также называют вьетнамской оперой), хаудонг.

Включены в программу и известные российские и советские песни «Катюша», «Калинка», «Рябинушка», «Миллион алых роз» на вьетнамском языке. Их поют под аккомпанемент традиционных народных инструментов, изготовленных из бамбука.

Почетными гостями торжественного мероприятия стали Генеральный консул Социалистической Республики Вьетнам в Екатеринбурге госпожа Нгуен Май Хыонг, представители Министерства культуры РТ, Ассамблеи народов Татарстана и Дома дружбы народов РТ.

Мероприятие призвано стать символом культурного обмена и укрепления дружбы между Россией и Вьетнамом. Организуют его Генеральное консульство Вьетнама в Екатеринбурге и вьетнамское общество Республики Татарстан «Доанкет» («Единство») при поддержке Ассамблеи народов Татарстана и Дома дружбы народов РТ.