news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Культура 9 сентября 2025 19:31

В Казани проходит церемония закрытия кинофестиваля «Алтын минбар»

Читайте нас в
Телеграм
В Казани проходит церемония закрытия кинофестиваля «Алтын минбар»
Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Торжественная церемония закрытия XXI Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар» началась. Программу открыл оркестр «Казан нуры» под руководством народного артиста РТ Расима Ильясова.

«Татарстан всегда был желанным местом встречи Востока и Запада. Татарстан всегда был местом общения национальных культур разных народов», – заявил заместитель Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов.

Политик тут же объявил лауреата спецприза от Раиса Татарстана «За гуманизм в киноискусстве» – им стал индийский фильм «История кукольного театра». Создатели фильма также получат сертификат на полмиллиона рублей.

Сегодня будут объявлены победители кинофестиваля «Алтын минбар».

#Алтын минбар #казанский фестиваль мусульманского кино
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Для жизни и любви всегда есть место»: Луганский театр привез в Казань военный мюзикл

«Для жизни и любви всегда есть место»: Луганский театр привез в Казань военный мюзикл

8 сентября 2025
Песошин: Работа финансиста приобретает особое значение с учетом глобальных вызовов

Песошин: Работа финансиста приобретает особое значение с учетом глобальных вызовов

8 сентября 2025