В Казани проходит церемония закрытия кинофестиваля «Алтын минбар»
Торжественная церемония закрытия XXI Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар» началась. Программу открыл оркестр «Казан нуры» под руководством народного артиста РТ Расима Ильясова.
«Татарстан всегда был желанным местом встречи Востока и Запада. Татарстан всегда был местом общения национальных культур разных народов», – заявил заместитель Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов.
Политик тут же объявил лауреата спецприза от Раиса Татарстана «За гуманизм в киноискусстве» – им стал индийский фильм «История кукольного театра». Создатели фильма также получат сертификат на полмиллиона рублей.
Сегодня будут объявлены победители кинофестиваля «Алтын минбар».