В Казани проходит церемония закрытия кинофестиваля «Алтын минбар»

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Торжественная церемония закрытия XXI Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар» началась. Программу открыл оркестр «Казан нуры» под руководством народного артиста РТ Расима Ильясова.

«Татарстан всегда был желанным местом встречи Востока и Запада. Татарстан всегда был местом общения национальных культур разных народов», – заявил заместитель Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов.

Политик тут же объявил лауреата спецприза от Раиса Татарстана «За гуманизм в киноискусстве» – им стал индийский фильм «История кукольного театра». Создатели фильма также получат сертификат на полмиллиона рублей.

Сегодня будут объявлены победители кинофестиваля «Алтын минбар».