В Казани проходит первый семинар-практикум по содействию в поиске пропавших без вести

В Казани открыли первый семинар-практикум Ассоциации ветеранов СВО и поискового движения России по содействию в поиске пропавших без вести.

Семинар продлится три дня. За это время эксперты из разных областей, участники и ветераны СВО, а также ученые обсудят проблему поиска без вести пропавших на поле боя.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

С приветственным словом на мероприятии выступил главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов.

«Вы люди мужественные: не словами, а делами показывайте, что отдаете все силы, чтобы сохранить наше Отечество. Наша цель – сохранение нашей страны, как единого государства, а задача врагов России – расчленение нашей страны. Выражаю каждому из вас слова глубочайшей признательности, храни вас Господь», – сказал Виктор Демидов.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Временно исполняющий должность директора Департамента Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов в своем выступлении отметил, что Минобороны вплотную занимается поиском тел военнослужащих, оставшихся на полях сражений.

«Хочу поблагодарить вас за то, что вы остаетесь неравнодушными к судьбе Отечества, помните своих боевых товарищей и стремитесь сделать все, чтобы память о них осталась в наших сердцах», – добавил он.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова поблагодарила организаторов семинара за неравнодушие к теме без вести пропавших бойцов.

«Мы знаем, что история поиска пропавших – это прежде всего живые истории семей. Мы, как молодежь, должны помнить и чтить нашу историю и через призму данной работы мы как можем сделать вклад в сохранение истории и сохранение преемственности», – отметила Айгуль Сабирова.

Все, кто собрался сегодня, объединены одной целью – увековечить память погибших на поле боя, отметил руководитель Ассоциации ветеранов СВО РТ Владимир Майстренко.

«Данное мероприятие поднимает очень важные вопросы, связанные с без вести пропавшими военнослужащими. Очень важно восстановить справедливость, и как положено придать их земле и сохранить о них память. Во-вторых, важно, что собравшиеся здесь найдут много контактов для дальнейшей совместной работы», – рассказал он.

В ближайшие дни участники семинара обсудят основы спасения жизни в экстренных ситуациях, технику работы со взрывоопасными веществами, а также изучат, как применятся ДНК-молекулярная экспертиза для идентификации тел. Кроме этого, поговорят и о психологической работе с родственниками пропавших без вести бойцов.