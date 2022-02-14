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Общество
14 февраля 2022  13:46

В Казани проводится набор волонтеров для продовольственного марафона «Корзина доброты»

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В Казани организован набор волонтеров для участия в продовольственном марафоне «Корзина доброты». Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Сам марафон пройдет 12 марта в сети магазинов, которая выступает в качестве партнера мероприятия. В этот день все желающие присоединиться к акции могут приобрести нескоропортящиеся продукты питания и средства гигиены. Впоследствии они будут расфасованы в равнозначные наборы и переданы благополучателям — нуждающимся многодетным семьям и пенсионерам. 

Волонтеры набираются для сбора продуктов и их фасовки.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 8-966-374-29-55. Заполнить анкету волонтера можно по ссылке.

#корзина доброты #акция #Волонтеры
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