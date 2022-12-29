В Казани проверяют состояние убежищ и ремонтируют защитные сооружения

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани проверили 4,4 тысячи подвальных помещений, что составляет почти 96% от их общего числа (4,6 тысячи). Это плановая работа, которая в ближайшее время продолжится. Проверяются подвалы жилых домов, подземные переходы, станции метрополитена. Параллельно ведутся расчеты финансовых затрат на дооснащение их необходимым оборудованием, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на Управление гражданской защиты.

Всего в Казани насчитываются порядка 300 убежищ и 3 тысяч заглубленных помещений, предназначенных для укрытия населения. Большая часть убежищ находится на территории предприятий и организаций, имеющих учетную категорию по гражданской обороне или мобилизационное задание. 40 таких сооружений отремонтировали в этом году, в будущем году эта работа продолжится.

«Не менее важной задачей для нас является информирование населения о порядке действий по сигналам гражданской обороны», – заявил начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов и напомнил, что для оповещения жителей могут применяться сирены, гудки и другие звуковые устройства. При их срабатывании следует отправиться в ближайшее укрытие.

На фоне проведения военной спецоперации прокуратура РТ проверяет защитные сооружения гражданской обороны города – у Управления гражданской защиты таких полномочий нет. При этом инвентаризация всех защитных сооружений гражданской обороны в России проводится раз в пять лет, следующая запланирована в Казани на 2023 год.

Военную спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил президент Владимир Путин. С 21 сентября по 28 октября по его указу проводилась частичная мобилизация. За этот период с учетом резервистов и добровольцев на службу отправились 313 тыс. человек.