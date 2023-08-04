Казанские школы начали проверять на готовность к новому учебному году

В Казани оценивают готовность школ к новому учебному году. Так, качество ремонта в школе № 80 Вахитовского района оценил член фракции «Единая Россия» в Казгордуме, директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков, сообщили «Татар-информу» в региональном отделении партии.

На ремонт школы, в которой обучаются порядка тысячи детей, выделили 150 млн рублей. Сейчас в здании рабочие меняют электропроводку и полы, утепляют стены. Ремонтные работы выполнены на 75%.

По словам Абдулхакова, контроль ремонтных работ в школах перед началом нового учебного года и оценка безопасности учащихся водит в приоритетные направления работы депутатов. «Сейчас на нашем контроле две школы №№ 80, 98 в Вахитовском районе. Первого сентября дети вернутся к учебному процессу в новые комфортабельные условия», — отметил он.

Подрядчиков Абдулхаков призвал соблюдать качество ремонтных работ, технологии строительства и сроки сдачи.

Также депутат совместно с представителем общественной организации «Союз Отцов» проверил состояние пешеходных переходов, наличие дорожных знаков и разметки. Он подчеркнул, что важно учесть безопасность детей не только в здании школы, но и на прилегающей территории. Подобные рейды проходят в рамках реализации партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги».

Напомним, депутаты партии «Единой России» Казгордумы в рамках народной программы партии регулярно выезжают на строящиеся и ремонтируемые соцобъекты. Проверяют также и то, насколько прилегающая дорожная инфраструктура соответствует требованиям дорожной безопасности.