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Новости Татарстана и Казани
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В Казани проверили более ста таксистов, составлены десятки протоколов о нарушениях
Госавтоинспекция Казани вместе с сотрудниками Межрегионального управления государственного автодорожного надзора и Управлением по вопросам миграции проводят массовые проверки автомобилей, сообщили в ведомстве.
Так, 16 марта в Казани рейд проходил по сплошным проверкам автомобилей такси.
Автоинспекторы проверяли водителей на предмет соблюдения правил перевозки пассажиров, на наличие документов и технических неисправностей авто. Кроме того, под пристальным вниманием оказались водители-иностранцы, не имеющие российского национального водительского удостоверения.
««В процессе рейда было проверено более ста автомобилей такси. Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении водителей составлено 35 административных материалов, 4 автомобиля такси помещены на специальную стоянку», – начальник отделения технического надзора ОТН и РАС Госавтоинспекции УМВД России по Казани Павел Назаров.
Кроме того, сотрудниками Управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан составлены 7 протоколов за нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ, 4 граждан подлежат выдворению.
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