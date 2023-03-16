В Казани проверили более ста таксистов, составлены десятки протоколов о нарушениях

Госавтоинспекция Казани вместе с сотрудниками Межрегионального управления государственного автодорожного надзора и Управлением по вопросам миграции проводят массовые проверки автомобилей, сообщили в ведомстве.

Так, 16 марта в Казани рейд проходил по сплошным проверкам автомобилей такси.

Автоинспекторы проверяли водителей на предмет соблюдения правил перевозки пассажиров, на наличие документов и технических неисправностей авто. Кроме того, под пристальным вниманием оказались водители-иностранцы, не имеющие российского национального водительского удостоверения.

««В процессе рейда было проверено более ста автомобилей такси. Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении водителей составлено 35 административных материалов, 4 автомобиля такси помещены на специальную стоянку», – начальник отделения технического надзора ОТН и РАС Госавтоинспекции УМВД России по Казани Павел Назаров.

Кроме того, сотрудниками Управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан составлены 7 протоколов за нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ, 4 граждан подлежат выдворению.