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В Казани проверили безопасность дорог возле образовательных учреждений
В Авиастроительном районе Казани оценили уровень безопасности на пешеходных переходах около образовательных учреждений. Также проверяющие посмотрели, как реализуют меры, направленные на сохранение жизни и здоровья детей и подростков.
Как сообщает пресс-служба «Единой России», в проверочном мероприятии поучаствовали депутат Госсовета РТ, исполнительный секретарь Казанского местного отделения партии Ольга Воронова и депутат Госсовета РТ, главврач казанской клинической больницы №12, секретарь Авиастроительного первичного отделения «Единой России» Рамиль Ахметов.
«Ежегодно перед 1 сентября казанские единороссы проверяют состояние улично-дорожной сети около образовательных учреждений. Очень много жалоб на качество дорог звучит во время приема граждан. Поступают предписания и от Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения по Республике Татарстан. Вместе с коллегами детально рассматриваем каждый вопрос. Выезжаем на место, изучаем ситуацию, даем свою оценку и далее готовим соответствующее обращение в органы власти с тем, чтобы решить сложную ситуацию как можно скорее», — отметила Воронова.
Спикер отметила, что в мэрии столицы РТ работает комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения.
«Комиссия регулярно проводит заседания, на которых рассматриваются вопросы и обращения, полученные от жителей города. Здорово, что со многими проблемами удается справиться в течение года. Когда речь идет о детях, мелочей не бывает», — рассказала она.
Парламентарий также добавила, что одной из национальных целей развития России является поддержка и защита семьи.
«Казань растет и развивается. Качественное и спланированное благоустройство — это большой коллективный труд и систематическая работа. Наша задача — обеспечить безопасное продвижение ребенка до образовательного учреждения. На дорогах к школам и садикам необходимо строить тротуары, устанавливать освещение и ограждения, обновлять асфальт, знаки и разметку», — сказал Ахметов.
Детсад №407
Это дошкольное учреждение на ул. Ленинградской, 60а стало первой «точкой», куда наведались депутаты.
«Проблемы этого детского сада не могут решиться уже второй год. Нет тротуаров — родители и дети выходят прямо на проезжую часть. Важно, что рядом с учреждением находится большой продуктовый магазин. Здесь часто паркуются большегрузные автомобили, буквально задевая калитку и ограждение садика. Кроме того, отсутствует уличное освещение - в вечернее время абсолютно ничего не видно», — рассказала начальник отдела профилактики территориального управления Казани ГБУ «Безопасность дорожного движения» Любовь Ананьичева.
Спикер добавила, что для предотвращения ДТП в детсаду проводят профилактические мероприятия с детьми, родителями и сотрудниками.
Поселок Кадышево
Здесь односельчане пожаловались на отсутствие пешеходных переходов по пути в школу №147. Из-за чего детям каждый день приходится перебегать через дороги. Горожане просят нарисовать «зебру» на перекрестках улиц Калинина – Школьная и Советская — Школьная.
«Ребята, которые живут на улицах Почтовая и Зеленая, ежедневно старательно пробираются к школе между машинами. Движение здесь оживленное, опасность подстерегает каждую секунду. Также на некоторых участках дорог не хватает знаков, ограждений и тротуаров. Каждый школьник по дороге к знаниям буквально рискует своей жизнью», — поделились кадышевцы.
В состав рабочей группы по мониторингу безопасности дорог вблизи социальных объектов также вошли представители администрации района, общественные активисты и руководители местных образовательных учреждений. Все озвученные проблемы взяты на контроль.
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