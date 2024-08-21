В Казани проверили безопасность дорог возле образовательных учреждений

Фото: пресс-служба «Единой России»

В Авиастроительном районе Казани оценили уровень безопасности на пешеходных переходах около образовательных учреждений. Также проверяющие посмотрели, как реализуют меры, направленные на сохранение жизни и здоровья детей и подростков.

Как сообщает пресс-служба «Единой России», в проверочном мероприятии поучаствовали депутат Госсовета РТ, исполнительный секретарь Казанского местного отделения партии Ольга Воронова и депутат Госсовета РТ, главврач казанской клинической больницы №12, секретарь Авиастроительного первичного отделения «Единой России» Рамиль Ахметов.

«Ежегодно перед 1 сентября казанские единороссы проверяют состояние улично-дорожной сети около образовательных учреждений. Очень много жалоб на качество дорог звучит во время приема граждан. Поступают предписания и от Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения по Республике Татарстан. Вместе с коллегами детально рассматриваем каждый вопрос. Выезжаем на место, изучаем ситуацию, даем свою оценку и далее готовим соответствующее обращение в органы власти с тем, чтобы решить сложную ситуацию как можно скорее», — отметила Воронова.

Спикер отметила, что в мэрии столицы РТ работает комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения.

«Комиссия регулярно проводит заседания, на которых рассматриваются вопросы и обращения, полученные от жителей города. Здорово, что со многими проблемами удается справиться в течение года. Когда речь идет о детях, мелочей не бывает», — рассказала она.

Парламентарий также добавила, что одной из национальных целей развития России является поддержка и защита семьи.

«Казань растет и развивается. Качественное и спланированное благоустройство — это большой коллективный труд и систематическая работа. Наша задача — обеспечить безопасное продвижение ребенка до образовательного учреждения. На дорогах к школам и садикам необходимо строить тротуары, устанавливать освещение и ограждения, обновлять асфальт, знаки и разметку», — сказал Ахметов.

Детсад №407

Это дошкольное учреждение на ул. Ленинградской, 60а стало первой «точкой», куда наведались депутаты.

«Проблемы этого детского сада не могут решиться уже второй год. Нет тротуаров — родители и дети выходят прямо на проезжую часть. Важно, что рядом с учреждением находится большой продуктовый магазин. Здесь часто паркуются большегрузные автомобили, буквально задевая калитку и ограждение садика. Кроме того, отсутствует уличное освещение - в вечернее время абсолютно ничего не видно», — рассказала начальник отдела профилактики территориального управления Казани ГБУ «Безопасность дорожного движения» Любовь Ананьичева.

Спикер добавила, что для предотвращения ДТП в детсаду проводят профилактические мероприятия с детьми, родителями и сотрудниками.

Поселок Кадышево

Здесь односельчане пожаловались на отсутствие пешеходных переходов по пути в школу №147. Из-за чего детям каждый день приходится перебегать через дороги. Горожане просят нарисовать «зебру» на перекрестках улиц Калинина – Школьная и Советская — Школьная.

«Ребята, которые живут на улицах Почтовая и Зеленая, ежедневно старательно пробираются к школе между машинами. Движение здесь оживленное, опасность подстерегает каждую секунду. Также на некоторых участках дорог не хватает знаков, ограждений и тротуаров. Каждый школьник по дороге к знаниям буквально рискует своей жизнью», — поделились кадышевцы.

В состав рабочей группы по мониторингу безопасности дорог вблизи социальных объектов также вошли представители администрации района, общественные активисты и руководители местных образовательных учреждений. Все озвученные проблемы взяты на контроль.

Напомним, что подобная акция проводится ежегодно не только в Татарстане, но и в других городах страны. День Государственного флага был утвержден в 1994 году и отмечается 22 августа.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.