В Казани провели воркшоп по брендированию строительных ограждений

С 19 по 21 августа в Казани прошел II Всероссийский молодежный форум «Молодежь и городская среда», в котором приняли участие более 400 студентов и молодых специалистов из 89 регионов страны.

В рамках форума работала мастерская «Фиджитал-урбанистика», один из четырех образовательных модулей, где молодые урбанисты, дизайнеры и технологические энтузиасты учились преобразовывать городскую среду с помощью цифровых инструментов и изменений физического пространства.

Участники трека разработали проекты по брендированию строительных ограждений Театра оперы и балета им. Мусы Джалиля, который готовится к реставрации. В течение недели студенты изучили российский и мировой опыт и предложили собственные концепции, превращающие ограждения в каналы коммуникации между городом и жителями.

По мнению кураторов трека, ограждения могут использоваться как средство коммуникации о происходящих изменениях в городе. Такой подход формирует диалог между городом и жителями, а ограждения превращаются в площадки для самовыражения.

Ранее в Казани презентовали проект брендирования строительных площадок – концепцию оформления представил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин. Первый баннер появился на площадке бывшего здания ЦУМа, где после реконструкции откроется Центр уникальных мастеров. Проект реализуется по решению Раиса Республики Татарстан.

«Эта идея у нас появилась по поручению нашего Раиса Рустама Минниханова. Большие города нашей страны концепцию оформления строительных площадок уже применяют, у нас было принято решение взять данные направления в работу», – отметил Шайдуллин.

«Строительные заборы – отличная площадка для коммуникации: они информируют и вовлекают прохожих, рассказывая историю объекта. Это простой и эффективный способ, который раньше никто не использовал, а для нас, как агентства, тема трансформации городской среды очень важна и интересна», – подчеркнула сооснователь и креативный директор агентства 500na700, куратор трека «Фиджитал-урбанистика» Полина Михайлова.

«Что касается студентов, они действительно молодцы: в ограниченные сроки смогли быстро включиться в тему и предложили много качественных идей, а сама тема оказалась близка профессиональному сообществу», – добавила она.

II Всероссийский молодежный форум «Молодежь и городская среда» – молодежное событие в сфере развития территорий. Форум объединяет студентов, молодых специалистов и авторов общественных инициатив, чтобы создать условия для творческого и профессионального самовыражения, вдохновить на построение карьеры в сфере формирования комфортной городской среды и привлечь внимание к важности вовлечения молодежи в проекты преобразования городов.