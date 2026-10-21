В Казани провели памятный вечер к 75-летию Равиля Бухараева

Фото: © Жамиль Салимгареев / "Татар-информ"

В Литературном музее Г. Тукая прошло памятное мероприятие «Я ощутил свое столетие», посвященное 75-летию выдающегося деятеля культуры Татарстана Равилю Бухараеву.

Творчество Равиля Бухараева, которое долгое время оставалось феноменом в культурной жизни Татарстана, было одним из немногих мостов, соединяющих татарскую и мировую культуру. За свою жизнь он создал более сорока произведений не только на русском и татарском, но и английском и даже венгерском языках.

Равиль Бухараев родился 18 октября 1951 года в Казани. Получив образование в Казанском государственном университете и окончив аспирантуру МГУ по теоретической кибернетике, он все же посвятил себя литературному творчеству.

«Отец наш, Раис Гатич, был выдающийся математик, один из основателей теоретической кибернетики, и мама была математиком. Я скорее программист, чем математик, но "белой вороной" оказался Равиль. Он тоже начинал, как математик, но литературный талант в нем перевесил, и он ушел в литературу.

Это время шестидесятников, споры физиков и лириков, бывшие блефом, потому что все физики были лириками. И, хотя в нашей семье занимались точными науками, но любовь к литературе, музыке и театру – это семейное», – рассказал журналистам брат писателя Наиль Бухараев.

В 1990-х он переехал в Лондон, где долгое время, около 15 лет, проработал штатным сотрудником русской службы BBC. Однако особое место в его деятельности занимала переводческая работа.

«Где бы он ни был, он всегда стремился всей душой в Казань. Своими книгами он говорил, что представляет татарский народ, и никогда не стеснялся своего татарского происхождения. Надо отдать должное, что при жизни он развивал современную русско-татарскую литературу. На каком бы языке он ни писал, он ощущал себя татарином», – сказал литературный критик, профессор ИФиМК КФУ и автор монографии «Вселенная Равиля Бухараева» Альфия Галимуллина.

Он был строг к себе как к носителю татарской культуры и языка, что помогало ему в многочисленных переводах. А переводил он не только собственные произведения, но и, как считается, стал одним из лучших интерпретаторов поэзии Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля, Сибгата Хакима на русский и английский языки.

Бухараев открыл современному читателю поэзию Золотой Орды, показав непрерывность тюрко-татарской литературной традиции. Особого внимания заслуживает его работа над переводом на английский язык знаменитой поэмы Кул Гали «Кысса-и Йусуф», которая стала важным шагом в представлении татарской классической литературы международному читателю.

Фото: © Жамиль Салимгареев / "Татар-информ"

Интересная параллель возникает между Равилем Бухараевым и Рустемом Кутуем, сыном поэта Аделя Кутуя. Как известно, Рустем Кутуй, будучи известным татарским писателем, не писал на татарском языке.

«Они были представителями татарской культуры, но были между ними различия. Кутуй не мог писать на татарском, а у Бухараева были способности к языкам. Он был в командировке в Венгрии от Союза писателей Татарстана, и там остался — он не только изучал венгерский, но и начал писать на нем. То же и с татарским. Когда я работал редактором журнала "Идель", он дал мне одно из первых своих произведений на татарском языке, "Московский мулла". Погрешности были. В начале своего пути в своих русскоязычных стихотворениях он часто пишет, что не знает досконально татарского языка, называл себя "пасынком татарского языка". Язык пришел к нему не с молоком матери, но он старательно его изучал. Мы все равно считаем его татарским писателем, как и Рустема Кутуя», — считает председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла.

Рассказывая о Татарстане как о пространстве диалога культур, Бухараев создал образ республики на международной арене, а его труды «Бесконечный поезд» и «Казанские снега» были удостоены Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая в 2006 году.

«Есть байка среди творческих людей, особенно среди людей моего возраста: "Я живу так давно, что даже видела порядочных людей". Он был из тех порядочных людей, добродушный и всепрощающий. Он прощал даже тех, кто, мягко скажем, мешал ему жить», – рассказала прессе знаменитый диктор казанского телевидения Лия Загидуллина.

Вдова писателя Лидия Григорьева сказала слова благодарности за организацию памятного вечера в записанном видеоролике, а также передала часть книг и мемориальных предметов: дипломы, памятные знаки и другие реликвии Равиля Бухараева Национальному музею РТ.