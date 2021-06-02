В Казани татарскому языку обучили работников гостиниц, ресторанов и магазинов

В Казани завершились ускоренные курсы по татарскому языку для сотрудников сферы услуг. Дипломы получили 20 представителей гостиничного бизнеса, общепита и розничной торговли, сообщается на сайте мэрии Казани.

Занятия были бесплатными. Они начались 5 апреля и проводились дважды в неделю. Участники проекта изучили основы грамматики и лексики татарского языка. Особый упор в онлайн-курсах делался на разговорной речи: слушатели изучали фразы, которые понадобятся им при общении с туристами в отелях, кафе и магазинах.

«Такие курсы позволяют создать в Казани татарскую среду. Туристы хотят видеть идентичность региона, а татарский язык очень колоритный», — уверена представитель Всемирного форума татарской молодежи Зухра Вильданова.

На следующей неделе в Казани начнутся похожие курсы для муниципальных служащих.