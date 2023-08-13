В Казани провели музыкально-цирковое шоу «Чебурашка» для детей участников спецоперации

Сегодня в Казани прошло музыкально-цирковое шоу «Чебурашка», которое посетили дети военных – участников спецоперации. Им представили новый проект, созданный по мотивам одноименного семейного фильма, ставшего в прошлом году самой массовой картиной в истории российского кино.

Юные зрители увидели акробатические трюки, цирковые номера и анимацию. Участие в постановке приняли звезды российских мюзиклов, лауреаты премии «Золотая Маска», а также чемпионы мира по акробатике, цирковые артисты.

Вместе с героями юные зрители сорвали коварный план Шапокляк, не позволив ей накормить малышей шоколадом, из-за которого они могли превратиться в злых и непослушных.

Напомним, что также в Казани в качестве мер поддержки семей участников спецоперации ввели карты «Батыр». По ним дети могут посещать республиканские и муниципальные культурные учреждения, различные мероприятия. Всего в столице Татарстана карта распространяется на 45 учреждений культуры.