В Казани провели массовый патриотический флешмоб в честь воссоединения Крыма с Россией

В честь воссоединения Крыма с Россией на площадке перед мультимедийным парком «Россия – Моя история» в Казани прошел массовый флешмоб. Участники выстроились в слова «Крым», «Россия» и «Навсегда», держа в руках таблички цветов российского триколора, размахивая флагами России и Татарстана.

Организатором акции выступило Татарстанское региональное отделение «Молодой гвардии Единой России» при поддержке партии «Единая Россия».

Участниками мероприятия стали активисты МГЕР, школьники, студенты вузов и ссузов, а также представители общественных организаций республики – всего более 150 человек.

Перед началом флешмоба для собравших выступила группа «ДоброБат».

Среди приглашенных гостей была и член комиссии по вопросам образования Общественной палаты РТ, ветеран боевых действий и доцент кафедры социологии, политологии и менеджмента КНИТУ-КАИ Наталья Топал.

«Для меня это очень трогательный день каждый год. Вы были маленькими, наверное, не запомнили. А я 2014 год очень хорошо помню, потому что мы каждый день с волнением и трепетом ждали новостей. И вот 18 марта 2014 года мы рыдали от счастья, и по силе эмоций это можно было сравнить только с Днем Победы», – заявила общественница.

Наталья Топал также обратила внимание на историческое значение полуострова. «Крым для нас, где каждая пядь земли полита кровью наших солдат, имеет непревзойденную ценность. И сегодня, отмечая этот день, мы отмечаем его как Крымскую весну и как Русскую весну», – выразила уверенность она.

Среди участников акции – активист «Молодой Гвардии» Матвей Новоселов, учащийся школы. Он рассказал, почему решил присоединиться к флешмобу.

«Для меня эта акция значит очень многое, потому что в этот день мы, более 150 человек, объединились, чтобы отметить важный день воссоединения Крыма с Россией. Думаю, что для каждого человека, который сюда пришел, это очень важно», – заметил он.

Комментируя свое членство в «Молодой гвардии», он добавил: «Я не могу оставаться в стороне, когда моя страна требует помощи, нуждается в этом. Я думаю, что каждый молодой человек моего возраста должен выбрать для себя этот путь, потому что, как по мне, он по-настоящему правильный».

Пришли на мероприятие и студенты Казанского инновационного университета. Заместитель директора Колледжа КИУ по патриотическому воспитанию Риат Хабибрахманов объяснил свое понимание смысла подобных акций.

«Праздник имеет огромнейшее значение. Воспитательный эффект, во-первых. Подрастающее поколение должно видеть великие страницы и должно жить историей своей страны – тем, что нас объединяет, что делает нас сильными, что воспитывает гражданина своей страны, активного, неуспокоенного», – убежден Хабибрахманов.

Заместитель директора колледжа по патриотическому воспитанию также заявил, что Крым издревле был российской землей, русской землей. «Князь Владимир принял крещение в Херсонесе. Эта земля полита кровью наших воинов. Крымская война, защита Севастополя – для каждого гражданина России это святая земля», – изложил он свое понимание истории.

Мероприятия, приуроченные к годовщине воссоединения Крыма с Россией, продолжатся в Казани и других городах Татарстана 18 марта.