В Казани провели лекции по цифровой безопасности детей и подростков

Российское общество «Знание» организовало в Казани серию лекций по цифровой безопасности детей и подростков. Участниками стали специалисты, которые ежедневно работают с детьми и молодежью или готовятся к этой работе, – руководители и сотрудники подростковых молодежных клубов Казани и студенты. Площадками выступили Молодежный центр «Вертолет» и Казанский педагогический колледж, сообщают организаторы.

Лектор общества «Знание», руководитель направления детской безопасности в «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко представил аналитику цифровых предпочтений молодежи: какие приложения и сервисы сегодня наиболее популярны среди детей и подростков, как меняются их интересы и какие риски сопутствуют этим трендам. Основное внимание уделили практическим вопросам безопасности.

Как передает общество, для студентов встреча стала возможностью получить знания и сформировать собственную методику обучения школьников цифровой гигиене, поскольку они уже проходят практику в школах, работают с детьми или вскоре начнут профессиональную деятельность в образовательных учреждениях.

В ходе выступлений лектор подчеркнул, что цифровой мир перестает прощать ошибки, которые раньше казались не такими значительными.

«Сейчас как никогда важно уделять пристальное внимание обучению цифровой грамотности. На встрече со слушателями мы поговорили о том, какую информацию о себе в интернете лучше не распространять и какими приемами пользуются злоумышленники, чтобы украсть информацию пользователей», – отметил Андрей Сиденко.

Основной мыслью выступления стала необходимость использования как защитных решений, так и постоянного обновления знаний о том, как себя защитить в цифровом пространстве.

«Безопасность в интернете включает как минимум две составляющие: технические и нетехнические способы защиты. Если первые включают в себя антивирусные решения, фильтры звонков, программы родительского контроля и даже настройки приватности в привычных сервисах, то вторая составляющая подразумевает как обучение, так и возможность вовремя обратиться к тем, кто может прийти на помощь, – родителям, учителям, которые могут посмотреть на сложную ситуацию со стороны и вовремя остановить от необдуманного решения. Каждая из этих составляющих важна, и ее нельзя убирать из общего уравнения, если мы хотим более эффективно использовать все возможные методы защиты в цифровом пространстве, особенно когда речь заходит о подрастающем поколении», – пояснил Андрей Сиденко.

Среди рекомендаций лектор затронул аспекты приватности в настройках сервисов в интернете, включая социальные сети и мессенджеры, правила создания сложных и уникальных паролей и объяснение того, почему такой подход действительно работает. Эксперт также ответил на многочисленные вопросы слушателей.

В ходе обеих встреч участники вместе со спикером отработали конкретные алгоритмы действий в ситуациях, с которыми сталкиваются дети и их родители. Слушатели проверили настройки двухфакторной аутентификации на своих смартфонах, разобрали практические и юридические нюансы ситуации, когда на карту случайно поступают средства и отправитель просит вернуть их обратно. Кроме того, эксперт простым и доступным языком объяснил такие понятия, как фишинг, скам и дропперство, проиллюстрировав их реальными кейсами.

«Выбор аудиторий обусловлен практической необходимостью: именно сотрудники подростковых клубов и будущие педагоги находятся в постоянном контакте с подрастающим поколением и могут транслировать культуру безопасного поведения в сети. Для них важны не только общие знания о киберугрозах, но и готовые алгоритмы действий, которые можно сразу применять в работе», – отметил директор филиала Российского общества «Знание» в Татарстане Алексей Зиновьев.

Он подчеркнул, что лекции эксперта такого уровня позволяют повысить общий уровень безопасности детской цифровой среды в республике и помочь тем, кто работает с детьми, действовать уверенно и профессионально.

Российское общество «Знание» с 2026 года реализует проект «Знание.Безопасность» – комплекс просветительских мероприятий, направленных на профилактику вовлечения в противоправную и деструктивную деятельность, противодействие терроризму и экстремизму, финансовому мошенничеству, а также на развитие критического мышления и навыков безопасного поведения. Для слушателей проводятся лекции, мастер-классы и курсы, которые учат распознавать манипуляции и фейки в цифровой среде и офлайне, защищаться от телефонного и онлайн-мошенничества, противостоять вербовке.