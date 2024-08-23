В Казани провели круглый стол по истории татар Прииртышья

В конференц-зале Всемирного конгресса татар прошёл круглый стол «Татары бассейна реки Иртыш: история и современность», где также были представлены новые краеведческие издания.

Руководитель общества краеведов Татарстана, академик Альберт Бурханов отметил важность мероприятия.

«Мы часто организуем встречи историков, краеведов. Здесь есть возможность для участия как в офлайн, так и онлайн формате. Благодаря таким мероприятиям мы исследуем свою историю, открывая новые славные её страницы. Наши краеведы часто выезжают в командировки, очень эффективно собирают информацию» – рассказал учёный корреспонденту «Татар-информа».

В круглом столе, помимо казанских учёных, также приняли участие представители татарских общин Омской, Самарской областей, Пермского края.

Мероприятие было приурочено к Году семьи в РФ, объявленному в Татарстане Году научно-технологического развития, а также Году личностей, объявленному Всемирным конгрессом татар.

Юлай Низаев