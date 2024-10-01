В Казани провели концерт, лекцию и арт-терапию для пожилых

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

В казанском ДК Мирный состоялся концерт для пожилых горожан. Мероприятие, посвященное Декаде пожилого человека, организовано в рамках местного партийного партийного проекта «Единой России» «Добрая Казань». Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

К гостям праздника обратилась заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике Ольга Воронова. Она отметила, что жизнелюбы и активисты ветеранских организаций активно участвуют в различных проектах, оказывают поддержку участникам специальной военной операции.

«Внимание к проблемам пожилых людей, создание условий, обеспечивающих им достойную жизнь — важнейшие задачи сегодня», — подчеркнула она.

Воронова отметила, что социальный проект «Жизнелюб», участники которого собрались в зале, помогает пенсионерам найти единомышленников, чувствовать себя нужными и востребованными. Активисты вместе занимаются спортом, посещают концерты, общаются, вместе проводят выходные и праздники.

Исполнительный директор фонда помощи больным инсультом «Зэнгэр тасма (Синяя лента)», врач-реабилитолог, доцент кафедры реабилитации и спортивной медицины КГМУ Гузель Старостина прочитала собравшимся лекцию о профилактике инфаркта и инсульта.

«Мы душой молоды, несмотря на элегантный возраст, — заметила активист проекта «Жизнелюб», участница фольклорного ансамбля «Вера, Надежда, Любовь» Ольга Риманас. — Такие праздники вдохновляют нас на новые победы и творческие идеи. Здесь получаем заряд бодрости, веру в собственные силы».

Также жизнелюбы и активисты стали участниками сеанса арт-терапии.

«Арт-терапия — не просто метод психологической помощи. Она раскрывает творческий потенциал человека, развивает воображение и фантазию, позволяет самовыражаться в творчестве. Наших пожилых художников отличает глубокое видение мира», — рассказала преподаватель по рисунку и живописи Дина Мугинова.

В холле ДК «Мирный» была открыта выставка творческих работ. Все желающие могли оценить картины мастеров «серебряного» возраста, вязаные изделия. Как отметила председатель общественной организации ветеранов (пенсионеров) Приволжского района Казани Вера Сабирова, она проводит мастер-классы по вязанию. «Это прекрасный способ провести время с пользой и удовольствием. Благодаря вязанию вы всегда знаете, что подарить близким и друзьям», — заметила активистка.

В заключение всем гостям подарили наборы в честь Дня пожилого человека, собранные Казанским местным отделением партии «Единая Россия».

Напомним, Декада пожилых людей проходит в Казани с 1 по 10 октября.