В Казани провели фестиваль волейбола

В Казанском училище олимпийского резерва сегодня прошел фестиваль волейбола, организованный Республиканским общественным движением «Татарстан – новый век». В турнире приняли участие 18 команд.

Соревнования по волейболу среди мужских и женских команд, а также среди команд ветеранов спорта движение «ТНВ» проводит уже 20 лет, отметил Председатель Государственного Совета РТ, председатель высшего совета РОД «ТНВ», президент Федерации волейбола РТ Фарид Мухаметшин.

«Ежегодно в этих соревнованиях принимает участие более 700 наших активистов, поддерживая и популяризируя волейбольный спорт в республике», – сказал он.

Спортивные события помогают привлечь татарстанцев к систематическим занятиям физкультурой и спортом, в том числе – волейболу, добавил Мухаметшин. «Волейбол в нашей республике год от года становится популярнее и приобретает поистине массовый характер. В настоящее время этим видом спорта занимается более 45 тысяч человек», – отметил он.

С 2018 года активно развивается проект «Школьная волейбольная лига», в этом году к нему присоединились более 21 тысячи учащихся 5–11 классов из 730 школ республики, добавил Мухаметшин.

На церемонии открытия фестиваля Мухаметшин также наградил благодарственными письмами активистов движения «ТНВ», сообщает пресс-служба Госсовета РТ.