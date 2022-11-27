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Культура
27 ноября 2022  03:21

В Казани проведут вечер памяти императора Павла I

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Сегодня, 27 ноября, в казанском музее им.Боратынского по ул.Горького, 25 пройдет вечер памяти императора Павла I. На нем гостям представят доклады, посвященные жизни и служению императора, прозвучат музыкальные композиции.

Участие в памятном вечере, который начнется с заупокойной молитвы, примут церковнослужители, историки, деятели культуры и искусства,

Начало мероприятия запланировано на 14.00, вход свободный, сообщает пресс-служба казанской епархии.

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