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Учения по защите от весеннего паводка проведут в Казани
Профильные службы столицы Татарстана 15-16 марта примут участие в учениях МЧС России по отражению угроз, связанных с весенним половодьем. Начиная с 21 марта проверки готовности к предстоящему паводку пройдут во всех районах города. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил начальник Управления гражданской защиты Казани Фердинант Тимурханов.
«15-16 марта Управление гражданской защиты примет участие в командно-штабных учениях, проводимых МЧС России с органами управления и территориальными силами Единой государственной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций РТ по отработке ряда вопросов — защите от природных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья 2023 года», — отметил докладчик.
Он добавил, что смотры противопаводковой готовности пройдут 21 марта в Советском районе, 22 марта в Кировском и Московском районах, 23 марта в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах, 24 марта — в Приволжском и Вахитовском районах Казани.
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