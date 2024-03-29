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Новости Татарстана и Казани
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В Казани проведут тестирование сетей 5G
Казань вошла в список городов, в которых пройдет тестирование сетей 5G. Об этом со ссылкой на Государственную комиссию по радиочастотам сообщает Минцифры России.
Помимо столицы Татарстана, эксперимент пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Московской и Ленинградской областях.
Ранее Минцифры сообщало, что в 2025 году в городах-миллионниках может пройти пилотное тестирование сетей 5G на отечественных базовых станциях.
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