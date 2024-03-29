В Казани проведут тестирование сетей 5G

Казань вошла в список городов, в которых пройдет тестирование сетей 5G. Об этом со ссылкой на Государственную комиссию по радиочастотам сообщает Минцифры России.

Помимо столицы Татарстана, эксперимент пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Московской и Ленинградской областях.

Ранее Минцифры сообщало, что в 2025 году в городах-миллионниках может пройти пилотное тестирование сетей 5G на отечественных базовых станциях.