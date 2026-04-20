В Казани проведут тематическую программу ко Дню родного языка и дню рождения Тукая

В Историческом парке «Россия – Моя история» в Казани 26 апреля состоится тематическая программа, приуроченная ко Дню родного языка и дню рождения Габдуллы Тукая, сообщили организаторы. Для посетителей подготовлены экскурсии, раскрывающие ключевые этапы истории Татарстана, особенности развития ислама и становление татарского языка.

Согласно сообщению, в 12:00 программа откроется экскурсией «По страницам истории Татарстана: от Волжской Булгарии до Казанской губернии». Это последовательный рассказ о развитии региона, начиная с принятия ислама в 922 году до включения Казани в состав Российского государства. Гости узнают, как формировались традиции и уклад жизни, каким образом Казань становилась важным торговым и культурным центром, где пересекались разные народы и религии.

Продолжением дня в 13:00 станет экскурсия «История ислама в России». Сотрудники парка познакомят с этапами распространения ислама, начиная с первых контактов и дипломатических связей и заканчивая развитием религиозной жизни в более поздние периоды. Участники узнают, как ислам влиял на образование, культуру и повседневную жизнь и какие традиции сохранялись на протяжении веков.

Также состоится экскурсия «История татарского языка и письменности» В 14:00, посвященная развитию языка как важной части культурной идентичности народа. Посетителям расскажут о смене письменных систем – от древнетюркской и арабской графики к современному алфавиту, а также о реформах XX века, повлиявших на его развитие. Через исторические примеры будет показано, какую роль язык играет в сохранении традиций, передаче знаний и формировании национального самосознания.

Тематическая программа направлена на популяризацию исторического и культурного наследия Татарстана, а также на сохранение и развитие родного языка. Формат экскурсий позволяет не только получить новые знания, но и по-новому взглянуть на знакомые факты, увидеть взаимосвязь событий и лучше понять особенности региона.

Мероприятие пройдет по адресу: Казань, Оренбургский тракт, 8, павильон №1. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.