В Казани проведут смотр-конкурс военных оркестров Вооруженных сил России

6 марта казанском дворце культуры имени Саид-Галиева состоится первый тур смотра-конкурса военных оркестров Вооруженных Сил РФ. Его участники представят на суд жюри концертную программу, служебно-строевой репертуар и плац-концерт.

Столицу Татарстана на конкурсе будут представлять оркестры Казанского высшего танкового командного ордена Г. Жукова Краснознаменного училища и Казанского суворовского военного училища, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Экспертная комиссия будет оценивать профессиональную подготовку оркестров, выполнение строевых приемов с музыкальными инструментами, внешний вид, подбор репертуара. В неее вошли начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил России – главный военный дирижер, заслуженный артист России, генерал-майор Тимофей Маякин, начальник Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ, заслуженный артист России, полковник Сергей Дурыгин и начальник Военно-оркестровой службы штаба Центрального военного округа полковник Сергей Алеев.

Увидеть выступления военных оркестров – участников конкурса смогут все желающие, вход свободный. Начало запланировано на 16.00.

Победители первого тура примут участие в следующем этапе конкурса, который пройдет в 2024 году в Москве.