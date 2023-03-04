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В Казани проведут смотр-конкурс военных оркестров Вооруженных сил России
6 марта казанском дворце культуры имени Саид-Галиева состоится первый тур смотра-конкурса военных оркестров Вооруженных Сил РФ. Его участники представят на суд жюри концертную программу, служебно-строевой репертуар и плац-концерт.
Столицу Татарстана на конкурсе будут представлять оркестры Казанского высшего танкового командного ордена Г. Жукова Краснознаменного училища и Казанского суворовского военного училища, сообщает пресс-служба городской мэрии.
Экспертная комиссия будет оценивать профессиональную подготовку оркестров, выполнение строевых приемов с музыкальными инструментами, внешний вид, подбор репертуара. В неее вошли начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил России – главный военный дирижер, заслуженный артист России, генерал-майор Тимофей Маякин, начальник Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ, заслуженный артист России, полковник Сергей Дурыгин и начальник Военно-оркестровой службы штаба Центрального военного округа полковник Сергей Алеев.
Увидеть выступления военных оркестров – участников конкурса смогут все желающие, вход свободный. Начало запланировано на 16.00.
Победители первого тура примут участие в следующем этапе конкурса, который пройдет в 2024 году в Москве.
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