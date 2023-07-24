В Казани проведут сбор вторсырья на переработку

В воскресенье, 30 июля, в Казани будет работать мобильный пункт сбора вторсырья. Жители города смогут сдать бытовые отходы на переработку на парковке около ТЦ «Мега».

Волонтеры будут принимать мягкий пластик, ПЭТ-бутылки, металл, алюминий, технику, ручки, фольгу, макулатуру и другие предметы. С полным списком можно ознакомиться по ссылке. Дополнительно будет возможность сдать винные пробки, корм для животных, сухую органику и палочки для суши, сообщает мэрия города со ссылкой на активистов.

Мобильный пункт будет работать с 10.00 до 12.30 по адресу: пр.Победы, 141.