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Спорт
4 января 2023  16:15

В Казани проведут рождественский лыжный спринт

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Жители и гости Казани смогут присоединиться к рождественскому лыжному спринту, который пройдет на трассе лыжно-биатлонного комплекса в поселке Мирный 5 января. Участникам соревнований предстоит преодолеть классическим стилем дистанцию в 1200 метров.

Подать заявку на участие в спринте и узнать подробности можно по ссылке до конца сегодняшнего дня. Выдача нагрудных номеров начнется в 9.00, соревнования стартуют на час позже, сообщается в телеграм-канале Комитета физической культуры и спорта.

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