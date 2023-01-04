В Казани проведут рождественский лыжный спринт

Жители и гости Казани смогут присоединиться к рождественскому лыжному спринту, который пройдет на трассе лыжно-биатлонного комплекса в поселке Мирный 5 января. Участникам соревнований предстоит преодолеть классическим стилем дистанцию в 1200 метров.

Подать заявку на участие в спринте и узнать подробности можно по ссылке до конца сегодняшнего дня. Выдача нагрудных номеров начнется в 9.00, соревнования стартуют на час позже, сообщается в телеграм-канале Комитета физической культуры и спорта.