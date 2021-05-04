В Казани будет проведена реконструкция около 19 км контактных сетей трамвая и троллейбуса

В Казани в этом году планируется обновить 18,97 км контактных сетей трамвая и троллейбуса. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил заместитель генерального директора по общим вопросам МУП «Метроэлектротранс» Ренат Залялов.

«В этом году будет произведена реконструкция 7 км контактной сети трамвая и 11,97 км троллейбуса», — рассказал собеседник информагентства.

В частности, планируется провести работы по обновлению троллейбусной системы на участке Танкового оврага — от петли «Танковая» до улицы Зорге, а также на улице Салимжанова от Назарбаева до улицы Татарстан.

Реконструкция контактной сети трамвая ожидается на улице Гвардейская от улицы Аделя Кутуя до Даурской, на повороте с улицы Несмелова на Кировскую дамбу и от петли «Халитова» — второй спуск на проспект Ямашева.

«Ежемесячно проводится осмотр и текущий ремонт спецчастей контактной сети трамвая и троллейбуса — автоматических и сходных стрелок троллейбуса, пересечений „трамвай — троллейбус“ и „троллейбус — троллейбус“, грузовых компенсаторов. Проводятся замеры высоты подвешивания контактного провода и сезонная регулировка его натяжения», — отметил Залялов.

На балансе МУП «Метроэлектротранс» находятся 109 единиц трамваев, обслуживающих шесть маршрутов, и 185 троллейбусов, которые следуют по 11 маршрутам города.