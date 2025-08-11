В Казани проведут Международный турнир по боксу

В пятницу, 29 августа, на арене «Баскет-Холл» в Казани (ул. Спартаковская, 1) проведут турнир по профессиональному боксу, приуроченный ко Дню Республики Татарстан.

Как сообщила пресс-служба Минспорта РТ, в бою выступит восходящая звезда из Татарстана, чемпион гран-при Hardcore Boxing, чемпион России по боксу – 2023, победитель игр БРИКС-2024 Сергей «SSS» Сергеев. Соперником россиянина станет чемпион Африки Маоно Али Дауди.

Суперзвезда лиги Top Dog FC, звезда кулачных боев с рекордом 3-0 в профессиональном боксе Игорь «Имеля» Ионов проведет бой против Чарлана Такама из Камеруна.

Номер один рейтинга RCC, боец ММА и кулачных боев, мастер спорта по боксу и рукопашному бою, экс-претендент на титулы М-1 и АСА Валерий «Русский молот» Мясников сразится с мастером спорта по боксу и кикбоксингу, чемпионом лиги Punch Club в двух весовых категориях Афигом Ягубовым.

Свой второй бой на профессиональном ринге проведет чемпион Татарстана Тимур Арсланов. Он встретится с чемпионом мира по кикбоксингу, чемпионом Гран-при «Наше дело», финалистом ALF RALITY Исламом Кадиевым. Также на этом турнире татарстанец Азамат Галиев из Татарстана будет драться с чемпионом России Михаилом Григоряном.

Выступят и боксеры-девушки. Так, жительница Татарстана, мастер спорта международного класса, финалистка чемпионатов мира и Европы Гелюса Галиева сразится со звездой ММА, чемпионкой промоушена «Колизей» Сабриной Ван Дамм из Узбекистана.

Для молодых татарстанских боксеров и для титулованных спортсменов турнир станет отличной возможностью проявить себя перед широкой публикой на 7-тысячной арене «Баскет-Холл».

Отметим, что благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова в регионе успешно развивается 144 вида спорта, в том числе бокс. Спортсмены республики регулярно завоевывают медали чемпионатов и первенств мира, России и Европы. Кроме того, в Казани и других городах Татарстана ежегодно проводятся боксерские турниры республиканского, межрегионального, Всероссийского уровней, международные турниры по профессиональному боксу и соревнования на Кубок Казанского Кремля.