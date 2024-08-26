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Общество 26 августа 2024 08:46

В Казани проведут капремонт здания физического факультета КФУ

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В Казани проведут капитальный ремонт корпуса физического факультета Казанского федерального университета. Он расположен в здании №16 по улице Кремлевской. Положительное заключение экспертизы проектной документации опубликовано на сайте ЕГРЗ.

В качестве исполнителя работ в реестре указано московское ООО «Доминантпроект», застройщика — сам Казанский федеральный университет.

#КФУ #капремонт
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