В Казани проведут капремонт здания физического факультета КФУ

В Казани проведут капитальный ремонт корпуса физического факультета Казанского федерального университета. Он расположен в здании №16 по улице Кремлевской. Положительное заключение экспертизы проектной документации опубликовано на сайте ЕГРЗ.

В качестве исполнителя работ в реестре указано московское ООО «Доминантпроект», застройщика — сам Казанский федеральный университет.