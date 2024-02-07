В Казани проведут капремонт зданий Кабмина и Конституционного совета Татарстана

В Казани запланирован капитальеный ремонт здания Кабинета Министров Татарстана на площади Свободы. Стоимость работ оценивается в 35,6 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

Помимо этого, в тендере указаны еще два объекта — помещения в здании д 66/33 по ул.Пушкина, на который выделят 16 млн рублей, и Сармановской районной типографии — 25, 9 млн рублей. Общая стоимость работ, заказчиком которых выступает Главстрой Татарстана, составляет 77,5 млн рублей.

Согласно документации, подрядчик должен провести строительно-монтажные работы в здании Кабмина РТ, а также поставить необходимое оборудование.

Капремонт в здании по ул.Пушкина развернется на третьем этаже — в помещениях Конституционного совета РТ. Также контрактом запланировано благоустройство территории, строительство временных сооружений и прочие работы.

Обновление зданий должно быть завершено до 1 декабря 2024 года.