В Казани проходит форум по изучению семейной истории

В Казани 13–14 апреля 2024 года в Культурном Центре «Московский» проводится II Генеалогический форум «Терра. Татарстан». Это форум по изучению семейной истории с разговорами о наших предках, проживавших в Казанской губернии и приграничной территории. Мероприятие организует Автономная Некоммерческая организация Центр реализации соцпроектов по сохранению семейных духовных ценностей и родовых традиций «САМОРОДОК».

Основная идея форума – обеспечить доступность и показать важность сохранения семейной истории в популярной стилистике. Информация будет полезна тем, кто только начинает изучать семейную историю.

Напомним, что 2024-й объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом семьи в России. В связи с этим, изучение своего прошлого в этот период времени становится еще более значимым. Помимо этого, изучение своего происхождения и создание геологического древа само по себе способствует самоопределению человека.

«Для всех нас — это ответ на три вопроса: кто мы? Откуда? Куда? Для подрастающего поколения — это осознание причастности к своей истории. По итогам первого форума можно сказать, что геология востребована, она очень нужна и многим людям интересно изучение своего прошлого», - уточнил директор АНО «Самородок» Владимир Романов.

43 эксперта поделятся своим геологическим опытом и ответят на вопросы: как самостоятельно узнать историю своих предков? Где искать информацию? Какие источники и хранилища ценных знаний есть в Татарстане? Как сохранить свои находки и исследования?

«Всё больше людей интересуется историей своей семьи, но порой на начальном этапе исследования они сталкиваются с трудностями. Ведь для изучения своей родословной нужны не только архивы, но и огромное количество информации, которую найти крайне трудно. Именно для этого есть специалисты, которые с радостью помогут её отыскать», - рассказала дизайнер и популяризатор семейной истории Светлана Агапова.

Напомним, что форум проводится каждый год. Это уже третий по счету, который стал актуальным и ожидаемым, его проведение планируется в более масштабном формате. Также на мероприятии проведут мастер-классы, выставки, презентации книг.

Сам форум проводится при поддержке Минкульта РТ, мэрии Казани, Института истории им. Ш. Марджани АН РТ. Форум будет проходить в казанском КЦ «Московский» (ул. Академика Королёва, 47).

Анастасия Спивакова