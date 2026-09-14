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Культура 14 сентября 2026 13:50

В Казани проведут экскурсию по дореволюционной деревянной мечети «Раджаб»

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Жителей и гостей Казани приглашают на экскурсию в мечеть «Раджаб» – последнюю сохранившуюся дореволюционную деревянную мечеть города. Мероприятие пройдет 16 сентября в рамках лектория «Миллиард.Татар».

Участникам расскажут об особенностях деревянных мечетей. Лекцию проведет краевед Аяз Хантимиров, который в рамках своих исследований посетил более 150 деревень.

Экскурсию по мечети «Раджаб» проведет Булат хазрат Сафаров.

Мероприятие состоится в отреставрированной мечети «Раджаб». Начало запланировано на 18:30.

#мечеть #экскурсия
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