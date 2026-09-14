В Казани проведут экскурсию по дореволюционной деревянной мечети «Раджаб»
Жителей и гостей Казани приглашают на экскурсию в мечеть «Раджаб» – последнюю сохранившуюся дореволюционную деревянную мечеть города. Мероприятие пройдет 16 сентября в рамках лектория «Миллиард.Татар».
Участникам расскажут об особенностях деревянных мечетей. Лекцию проведет краевед Аяз Хантимиров, который в рамках своих исследований посетил более 150 деревень.
Экскурсию по мечети «Раджаб» проведет Булат хазрат Сафаров.
Мероприятие состоится в отреставрированной мечети «Раджаб». Начало запланировано на 18:30.