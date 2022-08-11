В Казани проведут благотворительный сбор вещей для нуждающихся

12 и 13 августа в Казани пройдет благотворительная акция по сбору вещей для подопечных фонда «День добрых дел». Горожане смогут присоединиться к акции и поделиться с нуждающимися чистыми вещами в хорошем состоянии.

Сдать одежду и обувь можно будет с 10.00 до 19.00 на парковке по ТЦ по пр.Хусаина Ямашева, 46/33. Здесь же на первом этаже здания установлен контейнер склада «Хорошие руки», с помощью которого передать вещи можно ежедневно с 10.00 до 22.00. Цвет, размер и фасон не имеют значения, подчеркивает пресс-служба фонда.

Напомним, что в Казани работают и другие постоянные пункты приема «Хорошие руки» по адресам: ул.Восстания, 59 и ул.Калинина, 3. По последнему адресу проводится также выдача вещей нуждающимся.