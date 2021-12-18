В Казани проведут благотворительную новогоднюю научную программу для детей

В рамках проекта «Умная Казань» в пространстве многопрофильной образовательной площадки «ТриНити» пройдет благотворительная новогодняя научная программа для детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

«Умная Казань» — проект для детей в возрасте от семи до 14 лет, посвященный естественным наукам. Каждое занятие здесь представляет самостоятельный научный проект. Дети изготавливают вакцины, спасают популяции медведей, проводят археологические раскопки и химические эксперименты.

Научный Новый год — это традиционное итоговое занятие. Каждый год его участники вооружаются халатами с колпаками, реактивами, микроскопами, транзисторами и изобретают идеальный рецепт праздника.

«Новогодний научный проект мы проводим ежегодно. Но в этом году нам хотелось быть не только коммерческой программой, но и стать социально ориентированными. Мы связались с благотворительными фондами, чтобы реализовать интересный досуг для детей, семьи которых не могут позволить себе по разным причинам приобрести билеты на наши программы», — рассказала руководитель проекта «Умная Казань» — кандидат философских наук и доцент кафедры социальной философии Казанского федерального университета Екатерина Панкова.

Сюжет праздничного мероприятия этого года развернется в Университете Дедов Морозов. За пять минут до конца года выяснится, что стрелки новогодних часов, отвечающих за смену лет и наступление праздника, встали: кто-то похитил из механизма атомный топливный элемент. Чтобы спасти Новый год, ребятам придется провести расследование, проверить алиби приближенных Деда Мороза и найти утраченный элемент.

Всего одновременно в программе участвуют 80 детей — четыре команды по 20 человек. Благодаря поддержке проекта заместителем председателя Общественной палаты РТ Муниром Гафиятуллиным в новогодней программе 2021 года примет участие отдельная группа детей из малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В сотрудничестве с благотворительной организацией РТ «Мамы Казани» и Центра семейной поддержки «Светлячок» проект подарит научный праздник таким детям и поддержит стремление ребят к постижению естественных наук.

Занятия для детей, семьи которых попали в трудную жизненную ситуацию, пройдут 19 декабря в 11.00.