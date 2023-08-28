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Экономика 28 августа 2023 13:41

В Казани проведут бесплатный бизнес-семинар на тему госзакупок

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В Казани проведут бесплатный бизнес-семинар на тему госзакупок

29 августа в Казани состоится бесплатный бизнес – семинар на тему: «Участие МСП и самозанятых в закупках крупнейших заказчиков».

Мероприятие представляет собой открытую площадку для диалога предпринимателей и заказчиков.

На семинаре участников ждет:

  • Возможность напрямую пообщаться с представителями крупнейших заказчиков: обменяться визитками, задать вопрос, презентовать свою продукцию или услуги.
  • Знакомство с экосистемой Заказчиков, созданной для работы с поставщиками товаров и услуг
  • Получение актуальной информации по требованиям, предъявляемым к участникам
  • Возможность войти в список потенциальных поставщиков.
  • Анонс потребностей заказчиков в товарах, работах и услугах
  • Рекомендации от спикеров и квалифицированных экспертов по развитию бизнеса
  • Практически полезный инструмент Чек-лист от экспертов-практиков «Как побеждать в закупках»

Расскажем подробно об участии в закупках:

  • Что нужно для первого выхода на рынок закупок: требования законодательства, анализ практики, поиск закупок, чек-лист поставщика;
  • Состав документации, особенности подачи заявки на участие;
  • Участие в закупках самозанятых граждан;
  • Изменения 2023 года: риски и возможности;
  • Анализ часто возникающих ошибок и рекомендации для начинающих поставщиков
  • Закупки в Интернет-магазине
  • Закупки у единственного поставщика

По итогам семинара участники получат:

  • Презентации спикеров
  • Список эффективных рабочих инструментов для победы в закупках госкорпораций
  • Доступ к онлайн-курсу “ Участие в закупках по 223-ФЗ”

Семинар состоится 29 августа, с 11:00 до 14:00 по адресу: : г. Казань, ул. Петербургская, д.28, Дом предпринимателя.

Регистрация по ссылке.

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