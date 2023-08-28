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Новости Татарстана и Казани
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В Казани проведут бесплатный бизнес-семинар на тему госзакупок
29 августа в Казани состоится бесплатный бизнес – семинар на тему: «Участие МСП и самозанятых в закупках крупнейших заказчиков».
Мероприятие представляет собой открытую площадку для диалога предпринимателей и заказчиков.
На семинаре участников ждет:
- Возможность напрямую пообщаться с представителями крупнейших заказчиков: обменяться визитками, задать вопрос, презентовать свою продукцию или услуги.
- Знакомство с экосистемой Заказчиков, созданной для работы с поставщиками товаров и услуг
- Получение актуальной информации по требованиям, предъявляемым к участникам
- Возможность войти в список потенциальных поставщиков.
- Анонс потребностей заказчиков в товарах, работах и услугах
- Рекомендации от спикеров и квалифицированных экспертов по развитию бизнеса
- Практически полезный инструмент Чек-лист от экспертов-практиков «Как побеждать в закупках»
Расскажем подробно об участии в закупках:
- Что нужно для первого выхода на рынок закупок: требования законодательства, анализ практики, поиск закупок, чек-лист поставщика;
- Состав документации, особенности подачи заявки на участие;
- Участие в закупках самозанятых граждан;
- Изменения 2023 года: риски и возможности;
- Анализ часто возникающих ошибок и рекомендации для начинающих поставщиков
- Закупки в Интернет-магазине
- Закупки у единственного поставщика
По итогам семинара участники получат:
- Презентации спикеров
- Список эффективных рабочих инструментов для победы в закупках госкорпораций
- Доступ к онлайн-курсу “ Участие в закупках по 223-ФЗ”
Семинар состоится 29 августа, с 11:00 до 14:00 по адресу: : г. Казань, ул. Петербургская, д.28, Дом предпринимателя.
Регистрация по ссылке.
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