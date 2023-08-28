В Казани проведут бесплатный бизнес-семинар на тему госзакупок

29 августа в Казани состоится бесплатный бизнес – семинар на тему: «Участие МСП и самозанятых в закупках крупнейших заказчиков».

Мероприятие представляет собой открытую площадку для диалога предпринимателей и заказчиков.

На семинаре участников ждет:

Возможность напрямую пообщаться с представителями крупнейших заказчиков: обменяться визитками, задать вопрос, презентовать свою продукцию или услуги.

Знакомство с экосистемой Заказчиков, созданной для работы с поставщиками товаров и услуг

Получение актуальной информации по требованиям, предъявляемым к участникам

Возможность войти в список потенциальных поставщиков.

Анонс потребностей заказчиков в товарах, работах и услугах

Рекомендации от спикеров и квалифицированных экспертов по развитию бизнеса

Практически полезный инструмент Чек-лист от экспертов-практиков «Как побеждать в закупках»

Расскажем подробно об участии в закупках:

Что нужно для первого выхода на рынок закупок: требования законодательства, анализ практики, поиск закупок, чек-лист поставщика;

Состав документации, особенности подачи заявки на участие;

Участие в закупках самозанятых граждан;

Изменения 2023 года: риски и возможности;

Анализ часто возникающих ошибок и рекомендации для начинающих поставщиков

Закупки в Интернет-магазине

Закупки у единственного поставщика

По итогам семинара участники получат:

Презентации спикеров

Список эффективных рабочих инструментов для победы в закупках госкорпораций

Доступ к онлайн-курсу “ Участие в закупках по 223-ФЗ”

Семинар состоится 29 августа, с 11:00 до 14:00 по адресу: : г. Казань, ул. Петербургская, д.28, Дом предпринимателя.

Регистрация по ссылке.

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