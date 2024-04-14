В Казани проведут бесплатные обучающие семинары для предпринимателей

Для татарстанских предпринимателей проведут три бесплатных обучающих семинара, сообщает Минэкономики РТ.

Занятия состоятся по ул.Петербургской, д.28 в Казани. Они организованы в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Первое занятие состоится в 10 утра завтра, 15 апреля. Участникам расскажут о влиянии привычек на успех в бизнесе, на качество принятия решений, а также подскажут, как внедрить полезные привычки в жизнь и рабочую деятельность.

На следующий день в 16.00 эксперт обсудит с предпринимателями «Кухню франчайзинга», объяснит суть упаковки франшизы, как проверить готовность бизнеса к масштабированию и сделать первые продажи.

18 апреля в 10 утра начнется лекция «Сценарии неуспеха предпринимателей» и «Синдром самозванца». Бизнес-психолог расскажет о секретах роста дохода и масштабирования бизнеса, осознании и проявлении амбиций в бизнесе, а также укажет цели и факторы, которые препятствуют их достижению.

Зарегистрироваться для участия в семинарах можно на Цифровой платформе МСП.

Национальные проекты реализуются с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.