В Казани проведут бесплатные экскурсии для людей с ОВЗ

В Казани в декаду инвалидов проведут бесплатные экскурсии в Кремле. Их смогут посетить граждане с нарушениями слуха и зрения, дети с ментальными особенностями, сообщает пресс-служба мэрии города.

Первое мероприятие пройдет 8 декабря. Посетителям при помощи жестов расскажут про европейское искусство рубежа XIX–XX веков. В экспозиции будут произведения художников Камиля Писсарро, Клода Моне, Поля Гогена, Андре Дерена, Огюста Ренуара и других. Начнется экскурсия в 15:00. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Незрячие и слабовидящие люди смогут посетить выставку европейского искусства 10 декабря. Экскурсию проведут с тактильными станциями и тифлокомментариями. Начало мероприятия - 15:00. Телефон для предварительной записи: +7(843)567-81-22.

9 декабря организуют экскурсию для детей с ментальными особенностями. Она тоже начнется в 15:00. Чтобы ребята смогли познакомиться с историей Казанского Кремля, его героями и легендами, нужно также зарегистрироваться.

Уточняется, что посетителям необходимо при входе предъявить документ, подтверждающий инвалидность I, II, III групп.

На все экскурсии запись ведется также по телефону: +7(843)567-81-22 и по почте: access.kreml@kazan-kremlin.ru. С полным списком мероприятия можно ознакомиться по ссылке.