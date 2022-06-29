В Казани проведут архитектурные семинары по развитию городской среды

30 июня в Казани стартует мероприятие для архитекторов и застройщиков «Диалоги. Летние встречи». В течение двух дней специалисты в области архитектуры, дизайна и девелопмента будут обсуждать самые актуальные проблемы в архитектурно-строительной области на примере Казани. Присоединиться к ним смогут все желающие. Постановление о проведении мероприятия опубликовано в сборнике документов и правовых актов МО Казани.

В первый день архитекторы и застройщики встретятся на семинарах и пленарной дискуссии на тему «Казань ‒ город на воде». А 1 июля участники обсудят индивидуальное жилищное строительство и современные подходы в проектировании. В течение двух дней также будет проводиться выставка автодомов, яхт и домов на воде.

Принять участие в форуме можно после регистрации на сайте Института развития города.