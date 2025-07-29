В Казани проведут антисульфатную обработку башни Сююмбике

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

На башне Сююмбике, одном из знаковых архитектурных памятников Казани, начались работы по специальной антисульфатной обработке. Поводом для вмешательства стали сообщения от горожан, заметивших следы повреждений на поверхности сооружения. Соответствующая жалоба была зафиксирована через портал «Народный контроль», об этом сообщили в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.

Эксперты выехали на место, чтобы оценить состояние башни и выявить причины появившихся дефектов.

«Подрядной организацией, лицензированной Министерством культуры Российской Федерации, проведено обследование памятника, установлены причины возникновения дефекта. В настоящее время специалисты приступили к антисульфатной обработке проблемных участков поверхности цоколя. При необходимости будут реализованы дополнительные мероприятия для предотвращения капиллярного проникновения влаги», — сообщил председатель Комитета Иван Гущин.

Для точного выявления характера повреждений специалисты провели отбор образцов материала с пораженных участков кладки и передали их в лабораторию. Проведенный анализ показал отсутствие биологических поражений, включая плесень, — выявленные дефекты оказались водосоляными отложениями, известными как высолы.

В рамках устранения проблемы выполнена очистка пораженных участков, а также проведена антисульфатная обработка основания башни. Дополнительно были выполнены работы по инъектированию кирпичной кладки специализированными составами, чтобы предотвратить дальнейшее проникновение влаги по капиллярам.

На данный момент подрядчик продолжает мониторинг технического состояния объекта, чтобы оценить эффективность предпринятых мер. При необходимости запланированы дополнительные мероприятия по защите башни.

К предстоящему саммиту БРИКС в Казани на башне Сююмбике уже провели частичную реставрацию, в том числе обновили фасад и восстановили кирпичную кладку. Внутренние работы планируют продолжить после поступления нового финансирования.