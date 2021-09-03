В Казани не состоялся конкурс на должность председателя Комитета по транспорту

В Казани не смогли выбрать председателя Комитета по транспорту – ни один из кандидатов не соответствовал предъявленным требованиям. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Всего на конкурс, стартовавший в июле, поступило 34 заявки, 20 человек пригласили на собеседование, из них восемь вышли в полуфинал.

Претенденты должны были подготовить проект развития транспортной системы Казани с развернутым описанием конкретных проблем и предложениями по их решению. Отмечается, что работы, представленные участниками конкурса, не соответствовали полностью критериям экспертного совета.

Кроме того, кандидаты на вакантную должность должны были иметь высшее образование, проработать на муниципальной службе не менее одного года или иметь стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет.